Eine unerwiderte Liebe und bezaubernde Marionetten

Heute findet um 19.30 Uhr im Großen Haus Gera die Premiere der Oper „Eugen Onegin“ von Peter Tschaikowski statt. Eine weitere Vorstellung folgt am Sonntag, um 14.30 Uhr. Regie führt Generalintendant Kay Kuntze und die Musikalische Leitung hat GMD Laurent Wagner.

In der Geschichte nach Alexander Puschkin hat eine verwitwete Gutsbesitzerin zwei Töchter: die sensible, verschlossene Tatjana und die stets heitere Olga. Letztere wird von dem schwärmerischen Gutsnachbarn Lenski innig geliebt. Eines Tages bringt Lenski Besuch mit aufs Gut – Eugen Onegin. Mit seinem lässigen Auftreten fasziniert er augenblicklich Tatjana. Noch in derselben Nacht gesteht sie ihm in einem Brief ihre Liebe. Doch Eugen Onegin möchte von Tatjana nichts wissen. Monate später treffen sich alle wieder.

Das packende Schauspiel „Furor“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz wird am Samstag, um 19.30 Uhr, in der Bühne am Park Gera gezeigt. Dafür entfällt die angekündigte Vorstellung „Als der Herzog über den Herzog herzog“. In „Furor“ stoßen Akteure aus unterschiedlichen Gesellschaftsschichten immer wieder auf gegenseitiges Misstrauen, Unverständnis und Vorurteile. Hier wird spürbar, wie demokratische Werte auf dem Spiel stehen.

Für die kleinen Theaterfreunde ab vier Jahren spielt Marcella von Jan am Samstag, um 16.00 Uhr, im Theaterzelt Altenburg das Märchen „Rapunzel“ der Brüder Grimm mit bezaubernden kleinen Marionetten, die in einem Bilderbuch lebendig werden.

Das Thüringer Staatsballett präsentiert am Samstag, um 19.30 Uhr, im Theaterzelt Altenburg Silvana Schröders Ballett „Forever Lennon“. Live auf der Bühne spielt Johnny Silver mit seiner Band die größten Hits von John Lennon und den Beatles. Wenige Restkarten sind erhältlich.

Bevor das Schauspiel „Die Ratten“ am 16. Februar Premiere hat, gibt es zum Theaterfrühstück diesen Sonntag, 11 Uhr, im Theaterzelt Altenburg erste Einblicke in die Inszenierung. Der Eintritt dazu ist frei. Dramaturgin Sophie Oldenstein ist im Gespräch mit dem Inszenierungsteam um Schauspieldirektor Manuel Kressin und als Gast ist Helga Zschiegner eingeladen, eine Altenburger Anwältin mit Schwerpunkt Familienrecht. Mit ihr soll die Aktualität der rechtlichen Themen des Theaterstücks besprochen werden.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365 / 8 27 91 05 (Gera) und 03447 /58 51 60 (Altenburg), online unter www.theater-altenburg-gera.de.