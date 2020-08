Eingeschritten bei Messerangriff: Geraer wird für Zivilcourage geehrt

Stephan Werner im Flur des Geraer Landgerichtes. Er half in der Tatnacht den Opfern und gab ihnen Schutz in seinem Hausflur vor den Tätern (Archivfoto).

Gera. Weißer Ring und Geraer Oberbürgermeister ehren den Retter, der bei einem Messerangriff im Februar in der Leipziger Straße Schlimmeres verhinderte.

Für sein Einschreiten bei einem Messerangriff im Februar in der Leipziger Straße soll am kommenden Montag der Geraer Stephan Werner eine Ehrung für Zivilcourage erhalten. Das ging aus der am Freitag versendeten Presseterminliste der Geraer Stadtverwaltung hervor.