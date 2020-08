Gera. Am 24. August 2020 können sich Interessenten an der Geraer Volkshochschule einschreiben.

Einschreiben fürs Herbstsemester an der Geraer Volkshochschule

Am 24. August wird das Kursprogramm für das Herbstsemester 2020 an der Geraer Volkshochschule „Aenne Biermann“ veröffentlicht. Gleichzeitig ist dies der Starttermin für die Kurseinschreibung, welche in diesem Jahr einigen Besonderheiten unterliegt.

Die Planungen der VHS-Mitarbeiterinnen für ein an Corona angepasstes Herbstsemester sind weitestgehend abgeschlossen, jedoch wird es einen Kursbetrieb, wie er vor der Pandemie stattfand, vorerst nicht geben können. Das Team der Volkshochschule engagiert sich sehr, weitestgehend das zu bewahren, was die Volkshochschule für Bürger ausmacht: Kommunikation und Freude am Lernen.

Mit der Programmgestaltung für das Herbstsemester ist die VHS einen großen Kompromiss eingegangen, mit dem Wissen, nicht jedem Besucher gerecht zu werden. Zu nennende Maßnahmen wären die Anpassung der Teilnehmerzahlen an die Raumgrößen und die Einführung von Kurzkursen, um Interessierten Alternativen anbieten zu können.

Insgesamt stehen ab September 299 Kurse, Einzelveranstaltungen und Vorträge mit spannenden Themen, neuen Referenten und Kursleitern sowie Altbewährtem zur Auswahl. Kurse zum Nachholen von Schulabschlüssen, abwechslungsreiche Angebote zur Stärkung der Gesundheitskompetenz, vielfältige Sprachkurse, Fachvorträge, Angebote zur beruflichen Weiterbildung sowie Veranstaltungen zur kulturellen Bildung können belegt werden. Als Zentrum für Lesen und Schreiben führt die Geraer Volkshochschule Alphabetisierungskurse durch und für Menschen mit Fluchterfahrung und Migranten werden auch im Herbstsemester 2020 Deutschsprachkurse angeboten.

Zur Einhaltung des Infektionsschutzkonzeptes wird es diesmal einen etwas veränderten Ablauf der Einschreibung geben. Vom 24. bis 27. August kann der gewünschte Kurs ausschließlich online oder telefonisch reserviert und eine Rechnung angefordert werden.

Dies ist von Montag bis Donnerstag, in der Zeit von 9 bis 18.30 Uhr möglich. Das Schulgebäude bleibt in dieser Woche zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger für den Besucherverkehr geschlossen. In der zweiten Einschreibewoche vom 31. August bis 3. September ist eine Kurseinwahl und Barzahlung wie gewohnt, also zusätzlich vor Ort und per E-Mail möglich.

Das Programmheft wird an vielen öffentlichen Stellen der Stadt Gera kostenfrei ausliegen. Die Internetseite www.volkshochschule-gera.de kann zudem genutzt werden. Über die Webseite und die VHS-App ist nach erfolgreicher Kursauswahl die sofortige Platzreservierung möglich.