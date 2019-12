Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eintritt frei beim Adventssingen in Gera

Aufmerksam blickt Julius zu seiner Chorleiterin. Er will seinen Einsatz im Lied „Der kleine Trommler“ nicht verpassen. Der Neunjährige singt nicht nur, er schlägt auch die Trommel. Fünf Mädchen und Jungen vom Kinderchor Cantabile stimmen mit ihrem halbstündigen Programm die Zuhörer auf Besinnliches ein und bekommen viel Beifall. Karin Nöthlich, die Leiterin: „Wir haben ja etwas Besonderes geprobt. Freitag war das Luciafest. Es wird vor allem in den skandinavischen Ländern begangen. Also haben sich unsere Kinder verkleidet und Sancta Lucia einstudiert.“

Neun Chöre bezauberten am Wochenende mit bekannten und unbekannten Liedern das Publikum zur zweiten Auflage des kostenlosen Adventssingen im Geraer Rathaussaal. „Das waren etwa 120 Sänger“, schätzte Beate Richter, Vorsitzende des Vereins Musik für Gera. Die Idee stammt aus Wien. „Dort findet seit vielen Jahren im Rathaussaal sogar ein internationales Adventssingen statt, ebenfalls frei. Also haben wir bei der Stadt angefragt.“ Ob Philharmonischer Chor Gera, Thüringer Konzertchor, Kinderchor Cantabile; Aequalis-Frauenchor , Vokalensemble Mosaik am Samstag oder Chor Melodie, Zurück auf A, Frauenchor Lusan oder a capella aus Weida am Sonntag – bei ihren Auftritten waren fast alle Plätze besetzt.