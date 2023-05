Einziges Geraer Team unter den „Top Ten“

Gera/Berlin. So hat sich das Zabelgymnasium in Berlin an der Tischtennisplatte geschlagen.

Im Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin haben die Tischtennisspieler des Geraer Zabelgymnasiums mit Sportlehrer Thomas Czekalla und Betreuer Frank Siebenhaar unter 16 Mannschaften in der Wettkampfklasse III mit einem neunten Rang unter den Top Ten platzieren können belegt. Die Gymnasiasten sind das einzige Team aus Gera, das sich für das Bundesfinale qualifiziert hatte. Nach dem man als Gruppendritter in einer starken Vorrunde die Qualifikation für das Halbfinale knapp verpasste, gewannen Julius Voigt, Elias Mummert,Luke Schroll, Laurenz Schweiger, Lennard Kühn und Simon Mummert am zweiten Tag alle drei Zwischenrundenpartien. „Ein Top Ten-Platz war unser Ziel. Das haben wir erreicht“, so Sportlehrer Thomas Czekalla zufrieden.