E-Rollstuhl gestohlen: Junger Mann dringend auf diesen angewiesen - Polizeieinsatz nach Diebstahl - Eier auf Haus geworfen

Ladendiebstahl führt zu Polizeieinsatz

Dienstagmittag gegen 12:50 Uhr kamen mehrere Polizeistreifen aufgrund von drei Ladendieben in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße in Greiz zum Einsatz. Die drei Täter agierten gemeinschaftlich und stahlen letztendlich mehrere Zigaretten. Der gemeinsam begangene Diebstahl flog jedoch auf, so dass der Ladendetektiv des Supermarktes einschritt und einen der drei Diebe, einen 29-jährigen Mann, bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Die anderen beiden Täter flüchteten unerkannt und konnten trotz Fahndung nicht ergriffen werden. Gegen den 29-jährigen Mann läuft ein Ermittlungsverfahren.

Elektrischer Rollstuhl gestohlen

Dreiste Diebe hielten sich am 8. November in der Zeit von 20:30 Uhr bis 21:50 Uhr in der Keplerstraße in Gera auf und stahlen einen auf dem Gehweg vor einer Firma, abgestellten Elektrorollstuhl im 5-stelligen Euro-Wert. Der 26-jährige Nutzer des Rollstuhles ist aufgrund seiner körperlichen Verfassung dringend auf diesen angewiesen. Der über 100 Kilogramm schwere Rollstuhl verfügt über eine Wegfahrsperre, so dass die Täter laut Polizei diesen offenbar nicht einfach wegfahren, sondern unter Umständen wegtragen bzw. abtransportiert haben müssen.

Die Geraer Polizei sucht Zeugen, welche zur Tatzeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Haben Sie beobachtet, wie Personen einen Rollstuhl abtransportierten bzw. davontrugen? Können Sie Hinweise zum Verbleib des dunkelblauen Elektrorollstuhles der Marke Sunrise Medical, Typ Quickie Salsa R2 geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, an die Polizei Gera zu wenden.

Fahrrad bei Kellereinbruch gestohlen

In der Nacht zum Dienstag (0:30 Uhr bis 8:30 Uhr) verschaffte sich in Gera ein bislang unbekannter Täter Zugang zum Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Fröbelstraße und stahl aus diesem ein schwarzes Mountainbike der Marke Cube. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise zur Tat bzw. den Täter unter der Tel. 0365 / 829-0, entgegen.

Haus mit Eiern beworfen

Zwischen dem 11. und dem 12.11.2019 bewarfen bislang unbekannte Täter ein Wohnhaus in der Neustädter Straße in Weida mit rohen Eiern. Dabei gab es Beschädigungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.