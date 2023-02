Elektrorollstuhl in Gera gestohlen: Besitzer versuchte noch, Diebstahl zu verhindern

Gera. Ein 29-Jähriger muss jetzt ohne seinen Elektrorollstuhl auskommen: Das Gefährt war nur wenige Minuten in Gera abgestellt.

Unbekannte haben am Dienstag in Gera einen EIektrorollstuhl gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, hatte der 29-jährige Besitzer den Elektrorollstuhl gegen 9.30 Uhr in der Schmelzhüttenstraße abgestellt.

Zur Sicherung entfernte er die elektronische Einheit, sodass der Rollstuhl nicht mehr fahrtüchtig war. Als der Mann 20 Minuten später zum Abstellort zurückkehrte, musste er den Diebstahl seines Elektrorollstuhls feststellen.

Der Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Nun ermittelt die Polizei Gera (0365/ 829-0) zu den Tätern und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.