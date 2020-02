Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Elf Tage stehen in Gera im Zeichen der Familie

Tag der offenen Tür in einem Frauensportclub, Buchlesungen und Ausstellungen rund um das Thema Identität von Frauen und Familien – das Veranstaltungsspektrum vom 4. bis 14. März ist abwechslungsreich, welches in der Stadt organisiert wird.

„Gera hat eine besondere Tradition, was die Emanzipation der Frau und die Gleichberechtigung der Geschlechter betrifft. Arbeitende Mütter waren in der DDR keine Seltenheit. Die Frauen- und Familiendekade will sich der historischen Perspektive widmen und zugleich auf die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten im Jahr 2020 hinweisen. Das ist gut und richtig so, denn unsere Stadt wird attraktiver für den Zuzug junger Familien, wenn sie hier auch ernst- und wahrgenommen werden“, betont Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos).

Das Ziel der Dekade sei auch eine flexible Kinderbetreuung und Arbeitgeberattraktivität in den Fokus zu rücken. Es geht darum Vorurteile zu bekämpfen, gegenüber dem weiblichen, männlichen, schwul-lesbischen Teil der Bevölkerung, sowie gegenüber Menschen anderer Hautfarbe“, führt Lilia Uslowa, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Gera, und Mit-Organisatorin der Frauen- und Familiendekade aus.

So wird zum Beispiel am 4. März zum Frauentag ins Kultur- und Kongresszentrum eingeladen. „DDR-Geschiedene Frauen“ heißt die Schau im Rathaussaal und ein Verwöhnfrühstück findet am 11. März im Familienzentrum statt.