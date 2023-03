Ein Kind wurde am Geraer Südbahnhof verletzt (Symbolbild).

Elfjähriger in Geraer Südbahnhof mit Messer bedroht und ausgeraubt

Ein Kind ist im Geraer Südbahnhof von zwei Jugendlichen mit einem Messer bedroht worden. Es kam verletzt ins Krankenhaus.

Zwei Unbekannte haben einen Elfjährigen im Geraer Südbahnhof mit einem Messer bedroht und sein Portemonnaie erbeutet.

Das Kind sei am späten Sonntagnachmittag leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Genauere Angaben zu den Verletzungen machte sie nicht.

Bei der Suche im Umfeld des Tatorts konnten die beiden Täter, die schätzungsweise 14 bis 15 Jahre als sind, nicht gefunden werden. Die Polizei fahndet nun nach den Angreifern und sucht nach Zeugen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

