Jahr für Jahr kommt bei der „Elsterglanz“-Aktion einiges an Unrat zusammen. (Archivfoto)

„Elsterglanz“ beim Frühjahrsputz in Gera

Gera. Engagierte Geraer sind wieder eingeladen, sich der Aktion zur Beräumung der Fluss- und Uferbereiche der Weißen Elster anzuschließen.

Die Gewässerqualität der Weißen Elster hat sich stetig verbessert. Jedoch wird der Zustand des Flusses und seiner Uferbereiche immer wieder durch verschiedenartige Müllablagerungen beeinträchtigt.

Der Umweltverein Grünes Haus Gera führt im Rahmen des Geraer Frühjahrsputzes am Sonnabend, 25. März, wieder die Aktion „Elsterglanz“ zur Beräumung der Fluss- und Uferbereiche der Weißen Elster im Raum Gera durch. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Textimasteg (blaue Brücke) im Hofwiesenpark. Nach Absprache können auch weitere Treffpunkte zugewiesen werden. Die Umweltfreunde bitten die Geraer um tatkräftige Mithilfe und Unterstützung. Festes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe sind erforderlich. Der Müll wird an mit Multicar anfahrbaren Sammelpunkten von der Otegau abgeholt. Zum Abschluss gibt es wieder einen kleinen Imbiss.

Teilnahmemeldungen sind zur Koordinierung erbeten. Info / Kontakt / Teilnahmemeldung: Josch Ziemer Tel.: 0365 / 4 21 21 41 oder Grünes Haus Gera per Mail: mat.roeder@gmx.de