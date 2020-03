Gera. Für Eltern, die sich Gedanken zum Medienverhalten ihres Grundschulkindes machen, findet am Mittwoch ein offener Elternabend im TMBZ Gera statt.

Elternabend zum altersgerechten Medienverhalten in Gera

Am Mittwoch, 11. März, findet um 18 Uhr der erste Offene Elternabend für Mütter und Väter von Kindern im Grundschulalter im Thüringer Medienbildungszentrum Gera (TMBZ) der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) statt. Medienpädagogin Sarah Eißmann führt mit einem Vortrag in die Medienwelten von Grundschülern ein. Im Fokus sollen dabei Fragen zum altersgerechten Medienverhalten stehen: Was darf mein Kind nutzen und wie lange? Welche Medien sind überhaupt geeignet und welche bergen Gefahren? Wie kann ich Grundschüler vor nicht altersgerechten Seiteinhalten schützen und wie erkenne ich eine gute App? Das alles sind Fragen, mit denen sich Eltern oftmals alleingelassen fühlen.

Der offene Elternabend im TMBZ Gera soll dem entgegenwirken. Den Müttern und Vätern werden im Laufe der eineinhalb Stunden Möglichkeiten zur Medienerziehung ihrer Kinder aufgezeigt. Sie erhalten Tipps und Hinweise zu Möglichkeiten einer Einflussnahme. Ziel ist es, den Medienumgang gemeinsam mit den Kindern zu regulieren und zu erfahren, welche Softwaretools, Apps und Webseiten altersgerechte Inhalte und Anwendungen bieten.

Anmeldung für die Veranstaltung in der Florian-Geyer-Straße 17 bis zum 10. März per E-Mail an: s.eissmann@tlm.de oder unter Telefon (0365) 2010214.