Endspurt für Schausteller vorm Geraer KuK

Er glaubt schon, dass das Geraer Format Vorbild war und „Bewegung in die Sache brachte“ , sagt René Otto. Den Köstritzer und andere Schausteller verschlägt es kommende Woche bereits in die nächsten Thüringer Städte wie Meiningen und Mühlhausen, zu ähnlichen Aktion wie jener in Gera, die am Sonntag endet. „Bis Sonntag ziehen wir hier noch durch“, sagt Otto zum Mini-Rummel auf dem Platz zwischen KuK und Klima-Pavillon.

Samstag und Sonntag, 11 bis 20 Uhr, öffnen die Buden und Fahrgeschäfte. „Ein Feuerwerk heben wir uns für normale Zeiten auf“, sagt René Otto und lacht, „ein Corona-Abschlussfeuerwerk“. Zuversichtlicher als vor noch nicht allzu langer Zeit blickt er nun auf den Herbst, hofft, dass es ein Geraer Herbstvolksfest auf dem Hofwiesenparkplatz regulär, aber natürlich der Situation angepasst, geben kann.