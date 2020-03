Energieversorgung schließt Kundenzentrum in Gera

Die Energieversorgung Gera GmbH (EGG) schließt ab Montag, 16. März, bis auf weiteres ihr Kundenzentrum in der De-Smit-Straße 18 in Gera. Die Maßnahme erfolge in Übereinstimmung mit den Empfehlungen der thüringischen Landesregierung zum Schutz der Kunden und Mitarbeiter vor einer weiteren Ausbreitung des Corona-Virus.

„Der Kundenservice ist weiter per Telefon unter 0365 856-1177 und per E-Mail unter service@egg-gera.de zu den Servicezeiten erreichbar. Außerdem bleibt der Kassenautomat der EGG im Eingangsbereich der De-Smit-Straße 18 geöffnet. Dieser kann weiterhin für Einzahlungen genutzt werden“, teilte die EGG am Montag mit.