Energieversorgung senkt Strompreise in Gera

Zum 1. Januar 2021 sinken die Preise für Strom in Gera. Darüber informiert die Energieversorgung Gera GmbH (EGG). Entsprechende Kundeninformationen seien verschickt.

Der verbrauchsabhängige Arbeitspreis für Strom in vielen Privat- und Gewerbetarifen wird um 0,4 ct/kWh (brutto) gesenkt. Möglich machen das gesunkene Beschaffungskosten für Strom in diesem sowie gesunkene Netzentgelte im nächsten Jahr. Stabil bleiben die jeweiligen Grundpreise. Sie würden trotz gestiegener Kosten für Messung und Abrechnung nicht angepasst.

Für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt im Eigenheim mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden ergebe sich laut EGG so eine Ersparnis von 16 Euro. Ein Zwei-Personen-Haushalt in einem Mehrfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von 2000 kWh muss demnach 8 Euro weniger zahlen.

EGG-Prokurist Rüdiger Erben: „Wir kaufen unseren Strom immer ein Jahr im Voraus. In 2020 sind die Beschaffungskosten gefallen und so konnten wir relativ günstig einkaufen. Zudem sinken die EEG-Umlage für den Ausbau erneuerbarer Energien als Maßnahme des Corona-Konjunkturpaketes der Bundesregierung sowie die Netzentgelte in Gera. Natürlich geben wir diese Senkungen an unsere Kunden weiter.“

Alle anderen Stromtarife der EGG bleiben stabil und erhalten eine neue Preisgarantie bis mindestens Ende des Jahres. Hingegen müssen die Gastarife für Privat- und Gewerbekunden aufgrund des ab 2021 geltenden Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) angepasst werden. Konkret steigen die Arbeitspreise für Gas für EGG-Kunden in der Grund- und Ersatzversorgung zum 1. Februar 2021. Der jeweilige Grundpreis bleibt stabil.

Rückfragen unter service@egg-gera.de oder Telefon 0365 / 856-1177