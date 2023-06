Ensemble „Falmar“ spielt in der Kirche Tinz

Gera. Klassische Gitarrenwerke und Eigenkompositionen werden am Sonntag, 11. Juni, im Geraer Norden geboten.

Das Ensemble „Falmar“ gastiert am kommenden Sonntag, dem 11. Juni, um 14 Uhr, in der Sankt-Margareten-Kirche in Tinz. In dem Konzert werden Musikstücke aus mehreren Jahrhunderten – Originale und Bearbeitungen aus der klassischen Gitarrenliteratur, Adaptionen zeitgenössischer Stücke und eine Reihe von Eigenkompositionen – erklingen.

Bereits 1979 brachte die gemeinsame Liebe zur Gitarrenmusik Falko Wiesner und Mario Fritzsche zusammen. In den zurückliegenden Jahren gründeten beide eigene Musikgruppen in Gera und Dresden. Falko Wiesner beispielsweise gründete in Gera die Gruppe „Lumpazi vagabundus“, mit der er noch vor wenigen Jahren musizierte. Gemeinsame Projekte der Gruppen inspirierten beide Musiker in ihrem Schaffen. Nach mehr als 25 Jahren wurde mit der Gründung von „Falmar“ ein gemeinsames Konzertprogramm arrangiert. Kerstin Wiesner mit dem Akkordeon bereichert das Gitarrenduo bei seinen Auftritten.

Bereits mehrfach gaben die Künstler Benefizkonzerte in einer der ältesten Kirchen im nördlichen Stadtgebiet Geras, um die Sanierungsarbeiten zu unterstützen. Der Eintritt für dieses Konzert in der naturtemperierten Kirche ist frei. Um eine Spende zur Deckung der Unkosten wird gebeten.