Erfolgreich bei der Meisterschaft

Kraftsdorf/Nordhausen. 1. und 4. Platz für Kraftsdorfer bei Fährtenhundmeisterschaft

Am vergangenen Sonnabend, 2. Oktober, fand in Nordhausen die Fährtenhundmeisterschaft der Landesgruppe Thüringen des Vereins für Deutsche Schäferhunde statt. Aus der Ortsgruppe Kraftsdorf gingen zwei Hundesportlerinnen an den Start. Sylvia Hecker aus Schleifreisen mit „Anne vom Distelgut“ erkämpfte mit 99 Punkten und dem Prädikat „vorzüglich“ den 1. Platz. Viola Anders aus Bad Köstritz mit „Chelsea vom Schwarzmarkt“ kam mit 97 Punkten und dem Prädikat „vorzüglich“ auf Platz 4.

Sylvia Hecker qualifizierten sich mit ihrem ersten Platz für die Teilnahme an der Deutschen Fährtenhundmeisterschaft des Vereins für Deutsche Schäferhunde. Diese Deutsche Meisterschaft findet vom 12. bis 14. November im bayerischen Untersiemau-Weißenbrunn statt.