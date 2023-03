Erfolgreich ermittelt: Reifenstecher von Gera ist auch gesuchter Brandstifter

Gera. Ein 38-Jähriger aus Gera muss sich nun nicht nur wegen vier Brandstiftungen verantworten - er soll zudem insgesamt 30 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verübt haben.

Der Kripo in Gera ist in der vergangenen Woche ein "durchschlagender Erfolg" gelungen, so die Landespolizeiinspektion Gera selbst.

Ein 38-jähriger Mann ist für mehrere Reifenstechereien verantwortlich. Dem jedoch nicht genug: Wie sich nun herausstellte, hat der 38-Jährige auch einige Brände gelegt: Im Dezember 2021 hatte er einen Brandsatz auf das Gebäude der Landespolizeiinspektion Gera geworfen und damit Sachschaden verursacht. Auch zwei weitere Brände hat er sich zuschulden kommen lassen - einmal in der Keplerstraße im November 2022 und ein Autobrand im Bärenweg im Januar 2023.

Vor einer Woche nun wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei fanden die Polizisten mehrere Beweismittel. Der 38-Jährige muss sich für insgesamt vier Brandstiftungen und mehr als 30 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen verantworten.

