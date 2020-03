Eric Stehfest stellt seinen Film im Comma Gera vor

Mit einer krassen Typveränderung hat Schauspieler Eric Stehfest am Sonntag in Berlin die Besucher der Premiere des Films „9 Tage wach“ überrascht und viele seiner Fans geschockt. Statt smarten GZSZ-Look trägt er jetzt Tattoos, einen Irokese und punkige Klamotten. Das allein mag nichts Besonderes sein, der eigentliche Clou ist, dass seine Frau Edith haargenau so aussieht. Eine gut durchdachte Werbemaßnahme für seinen Film, könnte man meinen. „Das hat mit Reklame nichts zu tun, eher mit der Entscheidung, mit meiner Frau noch näher zusammen zu rücken auch als Künstlerpaar“, sagt er am Montag bei einem Treffen in seinem Café „Studio 31“ in Gera.

Neuer Look als Bekenntnis des Zusammenhalts

Natürlich habe er sich in dem Moment, in dem sein früheres Leben verfilmt wird, gefragt, was er noch zu sagen habe. Die Typveränderung fällt daher mit der Filmpremiere zusammen, weil er damit im Moment größter medialer Aufmerksamkeit ein Zeichen setzen kann: „Unser Look ist ein Bekenntnis. Einerseits zum engen Zusammenhalt, andererseits zum Mut, die eigene sensible Seite zu zeigen und den Pfad der Liebe als einzige Antwort auf die aus den Fugen geratene Welt anzuerkennen“, sagt der aus den TV-Formaten „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Let’s Dance“ und „Dancing on Ice“ bekannte Darsteller.

Auf den Film nun, zu dem er am Samstag, um 19 Uhr, im Clubzentrum Comma in Gera und danach zur Aftershowparty ins „Studio 31“ einlädt, ist er ohne Frage stolz. Nicht nur, weil er sein gleichnamiges Buch zur Grundlage hat, sondern auch weil er bei der Verfilmung seines Lebens - zur Hälfte in Gera gedreht - gemeinsam mit Regisseur Damian John Harper und einem Co-Autor am Drehbuch mitgearbeitet hat. „Meine Co-Autoren haben ganz eigene Blickwinkel auf meine Geschichte hervorgehoben und so einen emotional spannenden Bogen erzeugt. Im Film, der das Geschehen im Buch etwas eingrenzt, kommen manche Dinge viel eindeutiger raus. Das Buch lebt von extremen Szenenwechseln, im Film gibt es nur eine Ebene“, erzählt er.

Auf den Darsteller Jannik Schümann angesprochen, der ihn im Film verkörpert, sagt Stehfest: „Er hat das außergewöhnliche Talent, in meine damalige Schmerzerfahrung einzutauchen. Wenn ich den Film sehe, sehe ich mich und die mich umtreibende Orientierungslosigkeit und den fehlenden Mut, mein Leben zu leben.“ Damals, im permanenten Drogenrausch durch Crystal Meth, habe er keinen Sinn mehr gesehen. Jetzt führe er auf ganz andere Art ein viel rauschhafteres Leben. „Im Film wird deutlich, dass es um eine Person geht, die extrem lebt und die tiefe Erfahrungen machen will“, beschreibt er seinen Weg.

Zweites Buch und Selbsthilfecafé sind neue Projekte

Und dieser Weg führt ihn immer weiter. Momentan ist er mit einem zweiten Buch beschäftigt. „Rebellen lieben laut“ wird es heißen. Gemeinsam mit seiner Frau schreibt er darin über Feminismus, Missbrauch, Bisexualität, Erziehung und die Herausforderung einer modernen Ehe als Künstlerpaar. Parallel verfolgt er das Ziel, in Gera aus seinem Café ein Selbsthilfecafé zu machen. „Bands und DJs sollen das Tonstudio nutzen dürfen, Streetworker und andere können hier zu Gesprächsrunden einladen. Er selbst werde Lebenscoachings anbieten.

Am Sonntag, 15. März, 20.15 Uhr wird der Film auf Pro7 ausgestrahlt, danach die Doku „Dropout“.