Erinnerungen an die Wismut aufgeschrieben

Nachfolgende Generationen sollen wissen, was Eltern oder Großeltern widerfahren ist. Also muss Erlebtes, aufgeschrieben werden. Karl-Heinz Bommhardt hat inzwischen sein viertes Buch vorgelegt. „Ein ehemaliger Wismutbergmann erinnert sich: Krieg, Familie, Bergbau, Politik“ heißt es. Der heute 84-Jährige schreibt unter anderem über seine Krieg- und Nachkriegszeit in Rudolstadt. Dort besuchte er die Schule. Weil er nicht studierten durfte, entschied sich der Jugendliche fürs Kalibergwerk in Merkes. Der Verdienst war nicht reichlich, also wollte er zur Wismut. „Bergmann, wer ist mehr.“ „Diesen Satz kennen bestimmt noch viele“, glaubt Bommhardt. 1955 fing er auf dem Schacht 356 in Schmirchau an und blieb bis 1967. Über die Erwachsenenqualifizierung wurde er Hauer, schaffte es bis zum Geophysiker und Steiger. Als in Königstein ein neuer Schacht in Betrieb genommen wurde, zog er 67 nach Pirna, und arbeitete bis 1990 dort. Er wurde damals delegiert.

Der agile Rentner erzählt, dass er zwischendurch drei Jahre auf der Scheibe in Gera gewohnt habe. In seinem Kopf sind die Gütertransporte mitten durch die Stadt und ein stinkender Mühlgraben haften geblieben. In einem großen Kapitel widmet sich der Autor der Wismut-Geschichte. Er war gern Bergmann. Vieles habe er selbst erlebt, manches wurde ihm berichtet. Alles ist akribisch aufgearbeitet und mit Karten sowie Fakten belegt. Es werden ebenso die Lebens- und Arbeitsbedingungen des Unternehmens beleuchtet. Politischen Geschehnisse seit Gründung der DDR bis zu deren Zerfall finden sich auch in dem Buch. „Als ich an der Wismutchronik mitgearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass ich zu vielen Themen etwas sagen konnte. Also fing ich zu schreiben an, hatte ja Zeit. Ich schaute mich unter anderem im Stadtarchiv Pirna, Rudolstadt und Gera um. Das vierte Buch wird das letzte sein.“ Seine Freizeit verbringt Karl-Heinz Bommhardt mit seiner Frau und bei seiner Modelleisenbahn mit 50 Weichen und zwölf parallel fahrenden Zügen. Auch in die Welt zieht es ihn. Karl-Heinz Bommhardt: Ein ehemaliger Wismutbergmann erinnert sich: Krieg, Familie, Bergbau, Politik, Verlag Rockstuhl, 300 Seiten mit 161 Fotos, Karten und Tabellen.