In gera hat es am Wochenende zwei Prügeleien gegeben. (Symbolbild)

Gera . Nach zwei Prügeleien in Gera am Wochenende hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Ermittlungen nach Prügeleien in Gera

Am Sonntag gegen 00:45 Uhr kamen Polizeibeamte aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen in Gera in der Gagarinstraße zum Einsatz. Laut Polizei wurden aus noch ungeklärter Ursache zwei junge Männer (18, 19) von einem 21- und einem 23-Jährigen angegriffen und leicht verletzt.

Zudem wurde der 18-Jährige von einem seiner Kontrahenten gegen den Briefkasten eines Mehrfamilienhauses gedrückt, so dass dieser zusätzlich beschädigt wurde. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen gegen die beiden Angreifer aufgenommen, für die medizinische Versorgung der Geschädigten kam ein Rettungswagen zum Einsatz.

Wegen einer weiteren Prügelei kam am Samstagmittag eine Polizeistreife in der Jenaer Straße zum Einsatz. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gerieten insgesamt fünf Personen in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete.

Im Verlauf des Streites stieß einer der Beteiligten gegen ein auf der Straße parkendes Auto, so dass der Außenspiegel des Fahrzeuges beschädigt wurde. Zwei der beteiligten Personen seien derzeit namentlich noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zum dem Vorfall wurden aufgenommen.