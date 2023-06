Die Polizei in Gera konnte die beiden Angreifer ausfindig machen. (Symbolfoto)

Ermittlungen wegen Körperverletzung - Täter in Gera gestellt

Gera. Auslöser der handfesten Auseinandersetzung in Gera waren Zigaretten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Weil zwei Männer (18 und 22 Jahre) gestern Abend von zwei Angreifern mit Schlägen attackiert wurden, informierten sie die Geraer Polizei. Daraufhin kamen mehrere Polizeistreifen in der Straße Am Sommerbad (Eingang Bugapark) zum Einsatz. Die beiden Angreifer (27 und 29 Jahre) sollen die Herausgabe von Zigaretten gefordert haben. Als dies verneint wurde, kam es zwischen allen Beteiligten zu einer Schlägerei, in deren Folge ein Rettungswagen zur Versorgung der beiden Angegriffenen zum Einsatz kam. Die Geraer Polizei leitete gegen die Täter ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.