Erneut zahlreiche Einbrüche in Gera und Umgebung

In Gera und Umgebung hat es in den letzten Tagen wieder zahlreiche Einbrüche gegeben. Wie die Polizei am Montag informierte, wurde in der Zeit vom 27. bis 29. Dezember in einer Gartenanlage in Bad Köstritz in zehn Gartenlauben eingebrochen. In den Lauben hätten die Täter sämtliche Räume durchwühlt. Was letztlich alles gestohlen wurde, sei noch nicht bekannt, hieß es von der Polizei.

In Gera wüteten Einbrecher auf einem umzäunten Firmengrundstück An der Silbergrube. In der Zeit vom 24. bis 27. Dezember beschädigten die bisher unbekannten Täter an zwei dort abgestellten Baustellenfahrzeugen die Seitenscheibe und durchwühlten diese. Außerdem brachen die Täter mehrere Werkzeugtransportkisten der Firmenfahrzeuge auf. Auch hier könnten zum genauen Beuteschaden aktuell noch keine abschließenden Angaben gemacht werden, hieß es von der Polizei.

Den Einbruch in eine Fahrradwerkstatt hinter dem Südbahnhof in Gera bemerkte am Freitagmorgen ein Firmenmitarbeiter und informierte die Polizei. Dort waren bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten der Firma eingebrochen und stahlen ein silbernes E-Bike der Marke Husqvarna.

Zu allen Fällen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu Taten bzw. zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der Geraer Polizei zu melden.

Bereits vor den Weihnachtsfeiertagen hat es in Gera zahlreiche Einbrüche gegeben.

Einbruchsserie in Gera