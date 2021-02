Erste Tablets für Schüler in Gera angekommen

80 iPads hat die Berufsschule für Wirtschaft und Verwaltung „Dr. Eduard Amthor“ in Gera am Mittwoch erhalten. Schulleiter Joachim Block (links) und Mario Stöhr aus der IT-Abteilung der Stadtverwaltung und zugleich Administrator für die Geräte, haben hier ein Exemplar ausgepackt. Insgesamt 15 Schulen in der Stadt wurden mit zunächst 1050 von insgesamt 1800 Geräten beliefert. Die restlichen einschließlich der Hüllen für alle werden Anfang März erwartet. Dann soll die Ausgabe beginnen. In der Berufsschule will man die Schüler befragen, wer für den Fernunterricht ein Tablet benötigt.