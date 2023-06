Erster Geraer Selbsthilfetag im Kultur- und Kongresszentrum

Gera. Die Selbsthilfegruppen der Stadt stellen sich am Mittwoch in geballter Form vor.

Geras Selbsthilfegruppen stellen sich am 28. Juni vor Am 28. Juni 2023 findet ab 14 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Geras erster Selbsthilfetag statt. Selbsthilfe – sich selbst helfen: Wer dies nicht alleine kann, nutzt die Möglichkeit der Unterstützung, sich mit Gleichgesinnten in einer Selbsthilfegruppe zu treffen, aus zu tauschen und aufgefangen zu werden.

Derzeit sind 68 Selbsthilfegruppen in der Stadt Gera aktiv. Sie sind ein unverzichtbarer Bestandteil im Gesundheits- und Sozialsystem und unterstützen mit ihrer Arbeit den Umgang eines jeden Gleichgesinnten mit seiner Krankheit, Behinderung oder Betroffenheit. Die Beweggründe sind vielfältig und reichen vom Gefühl des Alleinseins und der Hilflosigkeit bis hin zu dem Bedürfnis verstanden zu werden. Die Suche nach Menschen mit dem gleichen Schicksal, gibt einzelnen Menschen Kraft, um sich aufzumachen und sich gegenseitig Halt zu geben.

Alle Interessierten sind zum Selbsthilfetag eingeladen, sich ein Bild über die vielfältige Arbeit in den Gruppen zu machen. Diese stellen ihre Angebote und Inhalte vor.