Erster Gottesdienst nach einem Jahr in Haselbach

Am Samstag (21.12.2019) um 14 Uhr wird die Kirche in Haselbach (bei Rückersdorf) mit einem festlichen Adventsgottesdienst wieder eingeweiht. Vor einem Jahr musste sie wegen Einsturzgefahr der Decke gesperrt werden. Inzwischen wurden die Dachbalken instand gesetzt und die Kassettendecke restauriert. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel wurden von der Gemeinde Rückersdorf, dem Kirchenkreis Altenburger Land und vielen Spendern aufgebracht. Organistin Annekatrin Thomas (links) wird als erste auf der neuen E-Orgel spielen. Die Gemeindekirchenratsvorsitzende Grit Weidner ist stolz darauf, was die Kirchgemeinde in den vergangenen acht Monaten geschafft hat.