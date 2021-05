Erstes Kunstwerk für Höhler Biennale 2021 eingetroffen

Gera. Am 23. Juli soll, wenn die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht, die 10. Höhler Biennale eröffnet werden

Am Donnerstag haben Uschi Frank und Walter Gramming aus Berlin ihre Arbeit im Höhler in der Greizer Straße 37 installiert. Das Künstlerpaar hat Fantasiegebilde aus Neon-Acryl geschaffen, die mit Discobeleuchtung in Szene gesetzt werden. Bis Ende Mai sollen die Arbeiten aller 21 Künstler unter dem diesjährigen Motto „Irdisch-unter-irdisch“ aufgebaut sein. Am 23. Juli soll, wenn die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung macht, die 10. Höhler Biennale eröffnet werden und am 9. Oktober enden.