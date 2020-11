Erstmals Geld der Bundeskulturstiftung für Geraer Museen

Positives gab es in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kultur und Sport zu vermelden. „In diesem Jahr konnten insgesamt 530.000 Euro für Kunstprojekte eingeworben werden. Die Fördermittel gliedern sich in Projekte im Rahmen von ‘Gera weiter im Aufwind’ (450.000 Euro) und andere Ausstellungsprojekte der Museen (80.000 Euro). Allein 310.000 Euro kommen von der Thüringer Staatskanzlei“, sagte am Montag Claudia Tittel, Kulturamtsleiterin der Stadt. „Erstmalig schüttete die Bundeskulturstiftung eine große Summe aus. Die Mittel werden in den nächsten Jahren in ein großes internationales Projekt investiert.“

Für den Kauf zweier Werke, die der Kunstsammlung angeboten worden sind, gingen 17.000 Euro an privaten Spenden ein. Die Gesamtankaufssumme belaufe sich auf etwa 45.000 Euro. „Für den Rest will die Thüringer Staatskanzlei aufkommen“, teilte Claudia Tittel mit. Bei den Arbeiten handelt sich um die großformatige Zeichnung von Otto Dix „Mutter und Eva“ (1935) und um das Ölgemälde von Karl Weschke „Alter schwarzer Hund an einem grauen Tag“ (1987/88). Mit Mehrheit stimmte der Ausschuss für das Vorhaben der Kulturentwicklung. Er befürwortete auch, die Simson-Karte für ein weiteres Jahr zu verlängern. Es wird jedoch erheblicher Nachbesserungsbedarf in der Art und Ausführung der Karte gesehen. Nur 15 Stück konnte die Tourismus-Information bisher 2020 verkaufen. Als Grund wurden die Corona-Maßnahmen genannt. Die 2017 eingeführte Karte erhalten Touristen in den Geraer Hotels und Pensionen. Sie ermöglicht den ermäßigten Eintritt in Kultur- und Freizeiteinrichtungen.