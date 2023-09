Erstmals offen: die alte Dorfschule in Geißen

Greiz/Geißen. Warum der Landkreis Greiz in diesem Jahr keinen Denkmalpreis vergibt

„Talent Monument“: Unter diesem Motto steht der Tag des offenen Denkmals in diesem Jahr. Das Thema soll am Sonntag, 10. September, auch im Landkreis Greiz aus unterschiedlichsten Perspektiven betrachtet werden, erklärt Jörg Metzner von der Unteren Denkmalschutzbehörde. Zum einen gehe es um die Denkmäler selbst, ihre Talente, die bisher im Verborgenen lagen, Details, die nicht oft beleuchtet oder meist übersehen würden. Zum anderen beziehe man das Motto auch auf Bauherren, Architekten und Baumeister, die sich die Sanierung einer denkmalgeschützten Immobilie zutrauten. Da sei zum Beispiel die alte Dorfschule in Geißen, die mit der Kirche ein Ensemble bildet. Lange lag sie im Dornröschenschlaf, bis ein Geraer Architekt sie kaufte und „in unglaublicher Zeit“ mit Sanierung und Restauration begann. Zum ersten Mal wird das Haus, an dem noch gearbeitet wird, geöffnet.

Eine Änderung gibt es dieses Jahr: Der Landkreis wird in diesem Jahr keinen Denkmalschutzpreis verleihen. Viele Bauherren hätten Projekte aufgrund der verschiedenen Krisen nicht zum Abschluss gebracht beziehungsweise würden sie auf längere Zeit strecken. Im kommenden Jahr soll der Preis wahrscheinlich wieder vergeben werden.

Ausgewählte Denkmale im Kreis

Bad Köstritz: Heinrich-Schütz-Haus (13-17 Uhr) Köstritzer Brauerei, siehe Meldung links

Endschütz: Marienkirche (9-18 Uhr), Rittergut (ganztägig offen, Führungen, Kaffee, Kuchen Musik), Filialkirche im Ortsteil Letzendorf (10-18 Uhr)

Geißen: ehemaliges Schul- und Wohngebäude (11 bis 16 Uhr)

Kauern: Kirche (ganztägig offen)

Korbußen: Dreiseithof Korbußen 31 (10-17 Uhr, Führungen, Kaffee, Kuchen), Kirche (10-17 Uhr)

Weida: Osterburg (10-18 Uhr, siehe auch Meldung links), Lohgerberei Francke (10-18 Uhr), Stadtkirche (9.30-12.30 und 14 -17 Uhr)

Wünschendorf: Kloster Mildenfurth (10-17 Uhr), Veitskirche (9 - 18 Uhr), Nicolai-Kirche (9-18 Uhr), Kirche Untitz (9-18 Uhr)

Ronneburg: Schloss (11-17 Uhr, Live-Musik, Museen geöffnet) farrkirche St. Maria (10 -18 Uhr, 17 Uhr Konzert)

Reust: Bismarckturm (14-17 Uhr, Turmbesteigung, kleiner Herbstmarkt)

Seelingstädt: Halbauernhof (Seelingstädt 5, 10 -18 Uhr), Kirche (9-13.30 Uhr)