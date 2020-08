Erstmals Stadtrundgang zur Musikgeschichte der Stadt Gera

Gera. Die Führung am Samstag informiert über Stadtpfeifer, Chöre, Musikinstrumentenbau und Orchester.

Zum ersten Stadtrundgang zur Musikgeschichte der Stadt lädt die Gera-Information für Samstag, den 29. August, ein. Die Führung beginnt 14 Uhr am Domizil der Gera-Information, Markt 1a, informieren die Gästeführer.

Gera hat eine lange Musiktradition, beginnend mit den Stadtpfeifern, den späteren Gesangsvereinen, dem Musikinstrumentenbau bis zu den heutigen hochklassigen Chören und dem Philharmonischem Orchester. Der Rundgang führt durch die historische Innenstadt und wird von einem zertifizierten Gästeführer begleitet. Die Teilnehmer erfahren Wissenswertes zum Orgelbauer Friederici, dem Klavierbauer Böhme aber auch zu Komponisten, die in Gera wirkten. Anlässlich des touristischen Themenjahres „Musikland Thüringen 2020, setzt der Verein „Gästeführer Region Gera“ den Musikinstrumentenbau als Teil der vielschichtigen Industriegeschichte Geras in den Fokus.

Bereits am Freitag, dem 28. August, ist wieder der Gersche Nachtwächter unterwegs und lädt Interessierte zum Rundgang durch die Innenstadt ein. Punkt 21 Uhr steht er mit seiner Laterne an der Straßenbahnhaltestelle Sorge/Markt und nimmt Gäste in Empfang.

Am Sonntag, dem 30. August, von 14 bis 16 Uhr ist Graf Heinrich XXX. Reuß j.L im Stadtteil Tinz unterwegs. Als Höhepunkt erwartet die Gäste die Besichtigung der ehemaligen Wallfahrtskirche St. Margareten und des Festsaals im Tinzer Wasserschloss. Treffpunkt ist die Straßenbahnhaltestelle Tinz in der Berliner Straße, ehemalige Wendeschleife.

Am Sonntag, dem 30. August, um 14 Uhr, wird zur Führung ins „Haus Schulenburg“ eingeladen. Die Sonderausstellung zu Grafiker Ingo Kirchner ist sehenswert. Die zweite Sonderausstellung ist Henry van de Velde gewidmet.

Es wird um Nasen- und Mundbedeckung gebeten. Die Mitarbeiter der Gera-Information bitten unter Telefon 0365/8 38 11 11 oder per E-Mail: tourismus@gera.de um Reservierung und zeitnahe Vorabzahlung der Teilnahme in der Gera Information, da nur eine begrenzte Anzahl von Gästen möglich ist.