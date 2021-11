Erweiterte Testpflicht ab Montag im Landkreis Greiz

Landkreis Greiz. Neue Allgemeinverfügung zu weitergehenden infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen im Landkreis Greiz gilt ab 15. November.

Seit 12. November hat der Landkreis Greiz hat eine neue Allgemeinverfügung veröffentlicht, die am Montag, 15. November, in Kraft tritt und bis einschließlich 14. Dezember gelten soll. Die jetzige läuft am Sonntag aus. Mit der neuen Allgemeinverfügung wird unter anderem angeordnet, dass für öffentliche Veranstaltungen in geschlossenen Räumen die 2G- beziehungsweise die 3G+-Regel gilt und die 3G-Regel bei nichtöffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit mehr als 30 Teilnehmern. Bei öffentlichen Veranstaltungen im Freien wird die maximale Teilnehmerzahl auf 300 Personen begrenzt. Letzteres gilt nicht, wenn der Veranstalter ein Optionsmodell 2G oder 3G+ wählt. Den gesamten Wortlaut der Allgemeinverfügung ist auf der Homepage des Landkreises Greiz unter www.landkreis-greiz.de nachzulesen.