Es fehlt das Strahlen in den Augen

Von Tina Puff

Bad Köstritz. Im Heinrich-Schütz-Haus in Bad Köstritz hängt noch immer die Sommerausstellung 2020. "Verbärung der Welt" so der Titel der Schau. Auf einem Tisch im Büro von Direktorin Friederike Böcher liegt die fertige Weihnachtsausstellung "Von der Verbärung der Welt - Weihnachtsausstellung", die eigentlich bis Ende Januar 2021 zu sehen sein sollte. "Jetzt kommt sie in eine Mappe und wird bis 2023 in einen Dornröschenschlaf versetzt", lächelt Böcher.

"Alles war fertig, doch aufgrund der Schließung haben wir sie nicht aufgebaut. Hätten ja nur wir sehen können." sagt Böcher. "Die Bärenausstellung wäre ohne Corona die meistbesuchte Sonderausstellung in der Geschichte des Schütz Hauses geworden."

Die Weihnachtsausstellungen für 2021 und 2022 sind schon verplant. "In diesem Jahr wollen wir anlässlich des 40. Todestages von Helmut Rudolph eine Weihnachtsausstellung zu seinen zu DDR-Zeiten entworfenen Adventskalendern gestalten und 2022 - im Jubiläumsjahr anlässlich des 350. Todestages von Heinrich Schütz - soll es um sächsische Weihnachtstraditionen gehen.

Jetzt hofft Böcher, dass sie mit der Ausstellung "Vom Diptychon zum Triptychon" des Geraer Künstlers Sven Schmidt Ende Januar in ein normales Museumsjahr starten kann. Die Schau, die nach derzeitiger Planung am 30. Januar eröffnet werden soll, soll bis Mitte April zu sehen sein. Danach ist eine Sommerausstellung zu den Bremer Stadtmusikanten geplant unter dem Titel "Esel, Hund, Katze und Hahn - Illustrationen, Musikalisches und Kurioses". Im Mittelpunkt stehe Märchenmusik mit dem Esel, der die Laute schlagen will, so Böcher. "Der Esel war das Hauszeichen der Gaststätte der Familie Schütz in Weißenfels."

Ende September folgt eine Schau anlässlich des 450. Geburtstages und des 400. Todestages von Michael Praetorius unter dem Titel "Klingende Bilder - Instrumentalabbildungen".

Monatlich geplant ist auch für 2021 die musikalische Museumsrunde. Traditionell findet diese immer an einem Dienstag, ab 14 Uhr statt. Dabei werden kulturelle Themen des Jahres abgefangen, erklärt Böcher. So widmet sich die Museumsrunde im Februar zum Beispiel dem 50. Todestag von Rudolf Mauersberger und steht unter dem Titel "Die Wehrkirchen im Erzgebirge". Mauersberger war der Initiator für den Aufbau einer Kreuzkapelle in Mauersberg. Im Juli steht dann zum Beispiel Karl der Große im Fokus.

Zahlreiche Konzerte sind angedacht, und das Heinrich-Schütz-Fest ist vom 7. bis 17. Oktober unter dem Titel "vnter den fürnembsten Musicis" geplant.

"Im vergangenem Jahr hatten wir viel Glück", sagt Böcher, "das Heinrich-Schütz-Fest fand komplett statt. Wir konnten ganz viele Besucher begrüßen. Wir merkten, dass die Menschen kulturell ausgelaugt waren, sie sogen die Angebote förmlich auf wie ein Schwamm" verdeutlicht Böcher.