Essensstände nehmen Überhand

Florian Bolz (19) aus Gera: „Ich lebe hier in Gera, studiere aber in Jena Lehramt Sport und Wirtschaftsrecht. Für mich als Student ist es sehr praktisch hier zu wohnen. Denn die Mieten sind hier deutlich niedriger und das Pendeln kostet mich ja nichts. Es gibt ein paar Studenten, die das so machen. Die meisten von ihnen haben aber bestimmt schon vorher in Gera gewohnt.

Märchenmarkt? Ja, statt wird man hier auf jeden Fall. Ich bin in der Regel einmal in der Woche auf dem Märchenmarkt. Die Essensstände haben aber überhand genommen. Und im Vergleich zu den letzten Jahren wird alles teuerer. Ich finde, auf dem Märchenmarkt fehlen die Mitmacherlebnisse. In Dresden zum Beispiel kann man Kerzen selber basteln.“