Etliche Branchen stellen wieder ein

Im Bereich der Stadt Gera sind insgesamt 3965 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 199 weniger als vor einem Monat und 202 mehr als vor einem Jahr, teilt die Agentur für Arbeit Altenburg-Gera mit. Die Arbeitslosenquote beträgt hier 8,5 Prozent. Zum Vergleich: Im Monat August 2020 lag sie bei 9,0 Prozent, im September des Vorjahres bei 8,0 Prozent.

Der Bestand an gemeldeten freien Arbeitsstellen beträgt im Berichtsmonat 709 Stellen und damit 64 Stellen weniger als im August 2020 sowie 271 Stellen weniger als vor einem Jahr. Im Bereich des Jobcenters Gera wurden 5509 Bedarfsgemeinschaften ausgewiesen, dies sind 107 weniger als im Vormonat und 335 weniger als vor einem Jahr.

Im September haben sechs Unternehmen in Gera neu angezeigt, dass sie Kurzarbeit beabsichtigen. Davon sind 24 Beschäftigte betroffen. Im Zeitraum April bis September dieses Jahres sind damit 1232 Unternehmen mit Kurzarbeit gemeldet und 12.786 betroffene Beschäftigte.

Positiv bewertet Stefan Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Altenburg-Gera, die jüngsten Arbeitsmarktzahlen im gesamten Agenturbezirk Altenburg-Gera: „Mit nahezu fünf Prozent weniger Arbeitslosen als im August haben wir einen überdurchschnittlichen Rückgang zu verzeichnen. Die Wirtschaft stellt wieder Personal ein, über 1000 Arbeitslose wurden in Erwerbstätigkeit vermittelt. Als einstellende Branchen sind vor allem das Verarbeitende Gewerbe, das Gesundheits- und Sozialwesen aber auch Baugewerbe und Öffentlicher Dienst zu nennen. Besonders erfreulich ist der starke Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit im Agenturbezirk. Fast 12 Prozent weniger junge Leute als im August waren arbeitslos. Jugendliche, die ihre Ausbildung im Juli beendet haben, haben also in hohem Maße Beschäftigung finden können“, so der Agenturchef.