Experte mit Erfahrungen im In- und Ausland

Stefan Scholz ist seit 1. November neuer Leiter der Agentur für Arbeit Altenburg-Gera. Damit trat er die Nachfolge von Birgit Becker an, die in den Ruhestand verabschiedet worden war. Der studierte Diplom-Informatiker, Jahrgang 1964, ist für die Geraer kein Unbekannter. 1991 begann er seinen beruflichen Werdegang als Pressesprecher in der hiesigen Behörde. Zehn Jahre war er hier tätig. „Weil er ein ausgesprochenes Talent hat und viel Geschick im Umgang mit Kollegen und mit der Wirtschaft bewiesen hat, haben wir ihn 2012 in die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen geholt und ihm die Verantwortung für unser Kerngeschäft Markt und Integration übergeben. Das hat er über viele Jahre für die Bundesländer Sachsen-Anhalt und Thüringen mitgestaltet“, so Kay Senius, Vorsitzender der Geschäftsführung der BA Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen.

2015 übernahm Stefan Scholz die Arbeitsagentur Weißenfels und sammelte Erfahrungen in der regionalen Arbeitsmarktpolitik. „Er hat sie in schwierigen Zeiten sehr geschickt geführt“, merkte Kay Senius an. Scholz verfügt gleichfalls über internationale Erfahrungen. Seit 2001 war er mehrfach im Auftrag der Europäischen Kommission tätig, so in Lettland, Rumänien, Mazedonien, Serbien. 2013 wirkte er fünf Jahre lang maßgeblich mit, um die griechische Arbeitsverwaltung neu zu strukturieren.

Auf Scholz wartet nun in Gera viel Arbeit. Der Agenturbezirk sei einer der schwierigsten in Thüringen überhaupt, so Senius. Eine hohe Arbeitslosenquote deutlich über dem Landesdurchschnitt, Fachkräftebedarfe, die nicht abgedeckt werden können sowie eine herausfordernde demografische Entwicklung und eine überhöhte Grundsicherungsquote, teils unzureichende Mobilitäten – all das seien schwierige Standortfaktoren. „Da gilt der Grundsatz, die besten Kollegen müssen in die schwierigsten Regionen, weil ihre Kompetenz dort besonders gefordert ist.“

Stefan Scholz sieht in der Beratung von Arbeitnehmern bezüglich Fachkräftebedarf eine der drängendsten Aufgaben und spricht sich für eine weltweite Rekrutierung aus. Zudem will er verstärkt Jugendliche fit für die berufliche Ausbildung machen: „Die Abbrecherquote ist in Thüringen immer noch viel zu hoch.“