Gera. Der Färberbrunnen in Gera soll bald wieder in Betrieb genommen werden.

Färberbrunnen in Gera soll wieder sprudeln

Am Montag wurde damit begonnen, kleine Lecks im Sandsteinbecken des Färberbrunnens auf dem Kornmarkt abzudichten. Voraussichtlich am kommenden Montag, 22. Juni, soll der im vorigen Jahr aufwendig sanierte Brunnen wieder Wasser sprudeln.

„Ich möchte klarstellen, dass der Färberbrunnen keiner Reparatur bedarf“, erklärt Tobias Friedrich, 1. Vorsitzender des Buga-Fördervereins. Die Sanierung sei im Vorjahr fachgerecht durchgeführt worden und der Brunnen wieder funktionstüchtig. Lediglich am Wasserbecken hatten sich nach der Säuberung kleinere Lecks ergeben, die, wie zunächst gehofft, sich doch nicht von selbst verschlossen haben.

Dies solle in dieser Woche vollendet werden, so dass der Brunnen in der kommenden Woche in Betrieb geht, so Friedrich.