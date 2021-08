Fahrbahnflächen in Gera werden saniert

Gera. Die Stadt Gera wird auch in diesem Jahr zahlreiche Straßen sanieren. Arbeiten dauern bis Herbst an

Im Auftrag des städtischen Tiefbau- und Verkehrsamtes beginnen ab 9. August die Arbeiten für die Erneuerung von neun Straßenabschnitten im Stadtgebiet. Dabei werden überwiegend Fahrbahnoberflächen instand gesetzt. „Ziel dieser wichtigen Straßenbaumaßnahmen im Gesamtwert von rund 450.000 Euro ist es, die Befahrbarkeit der Straßen zu verbessern und ihre Lebensdauer zu verlängern, so Oberbürgermeister Julian Vonarb. Die Sanierungen würden zu einhundert Prozent aus städtischen Eigenmitteln finanziert, heißt es. Mit den ersten Baumaßnahmen wird in der Straße Am Fuhrpark und am Sachsenplatz begonnen. Die Arbeiten werden durch die Firma EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH durchgeführt und sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Zur Durchführung sind teilweise Vollsperrungen notwendig.

Maßnahmen im Überblick

Straße Am Fuhrpark, Sachsenplatz, Talstraße, Christian-Schmidt-Straße, Straße des Bergmanns von Abzweig Laasener Straße bis auf Höhe Kurt-Keicher-Straße, Kreuzungsbereich Laasener Straße/ Ziegelberg, Die Hohle•Robert-Blum-Straße zwischen Pfortener Straße und Richard-Wagner-Straße, Franz-Petrich-Straße von Abzweig Wilhelm-Weber-Hof bis Abzweig Dornaer Straße