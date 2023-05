Aus ungeklärter Ursache krachte ein Transporter, der in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs war, zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz auf ein Stauende.

Kleintransporter fährt ungebremst in Stauende: 43-Jähriger bei Unfall auf A4 tödlich verletzt

Gera. Bei einem schweren Unfall auf der A4 bei Gera, Höhe Posterstein, ist ein 43-Jähriger ums Leben gekommen. Die Autobahn war Richtung Frankfurt mehrere Stunden gesperrt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn 4 Richtung Frankfurt am Main ist am Mittwoch ein 43-jähriger Mann ums Leben gekommen. Zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz, Höhe Posterstein, fuhr der Mann mit seinem Kleintransporter ungebremst in ein Stauende auf den Sattelzug eines 56-Jährigen auf, wie die Autobahnpolizei mitteilte.

Dabei wurde der Fahrer des Kleintransporters tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Autobahn war in Richtung Frankfurt für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt, um Aufräum- und Bergungsmaßnahmen durchführen zu können.

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Am Mittwochnachmittag kam es auf der A4 zu einem schweren Unfall. Foto: NEWS5 / Breidert / News5

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Aus ungeklärter Ursache krachte ein Transporter, der in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs war, zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz auf ein Stauende. Foto: News5/Breidert

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Dabei wurde der Fahrer des Kleintransporters tödlich verletzt. Foto: News5/Breidert

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Ob es noch weitere Tote oder Verletzte gab, blieb zunächst unklar. Foto: News5/Breidert

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Der Stau hatte sich an einer Baustelle gebildet, in der nur ein Fahrstreifen zur Verfügung stand. Foto: News5/Breidert

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Zu einem schweren Unfall ist es Mittwochnachmittag auf der A4 gekommen. Ein Transporter krachte zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz auf ein Stauende. Foto: Bodo Schackow / dpa

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Zu einem schweren Unfall ist es Mittwochnachmittag auf der A4 gekommen. Ein Transporter krachte zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz auf ein Stauende. Foto: Bodo Schackow

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Zu einem schweren Unfall ist es Mittwochnachmittag auf der A4 gekommen. Ein Transporter krachte zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz auf ein Stauende. Foto: Bodo Schackow

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Zu einem schweren Unfall ist es Mittwochnachmittag auf der A4 gekommen. Ein Transporter krachte zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz auf ein Stauende. Foto: Bodo Schackow

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Zu einem schweren Unfall ist es Mittwochnachmittag auf der A4 gekommen. Ein Transporter krachte zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz auf ein Stauende. Foto: NEWS5 / Breidert

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Zu einem schweren Unfall ist es Mittwochnachmittag auf der A4 gekommen. Ein Transporter krachte zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz auf ein Stauende. Foto: NEWS5 / Breidert

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Zu einem schweren Unfall ist es Mittwochnachmittag auf der A4 gekommen. Ein Transporter krachte zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz auf ein Stauende. Foto: NEWS5 / Breidert

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Zu einem schweren Unfall ist es Mittwochnachmittag auf der A4 gekommen. Ein Transporter krachte zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz auf ein Stauende. Foto: NEWS5 / Breidert

Schwerer Unfall auf A4: Autobahn ist gesperrt Zu einem schweren Unfall ist es Mittwochnachmittag auf der A4 gekommen. Ein Transporter krachte zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Gera-Leumnitz auf ein Stauende. Foto: NEWS5 / Breidert

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.