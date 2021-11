Fahrkarten-Kontrolle in Gera eskaliert völlig: Kontrolleure angegriffen, Polizisten beleidigt - Wiederholte Ruhestörung in Weida

Gera/Weida. Eine Fahrkartenkontrolle in Gera eskalierte. Eine 31-Jährige, die sich in der Straßenbahn befand, wurde aggressiv und griff die Kontrolleure an. Die Polizei wurde verständigt.

Während zwei Kontrolleure ihrer Arbeit nachkamen und am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Straßenbahn Höhe Berliner Straße in Gera von einer 31-Jährigen den gültigen Fahrschein sehen wollten, schien diese damit offensichtlich nicht einverstanden. Völlig aufgebracht griff sie die Kontrolleure verbal und körperlich an. Polizeibeamte wurden von der Frau ebenfalls beleidigt. Zudem versuchte sie, mehrfach anwesende Personen zu treten. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mehrere Einsätze wegen Ruhestörung in Weida

Wegen Ruhestörungen und Beleidigungen kamen in der Nacht zu Freitag insgesamt dreimal Polizeibeamte in einer Wohnung in der Neustädter Straße in Weida zum Einsatz. Die Ruhe konnte wiederhergestellt werden. Der 23-jährige Wohnungsinhaber erhielt mehrere Anzeigen