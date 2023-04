Am Sonntag kollidierte ein Fahrradfahrer in Gera mit dem Seitenspiegel eines Autos (Symbolbild).

Fahrradfahrer kollidiert mit Außenspiegel in Gera

Gera. Am Sonntag kam es in Gera zu einem Verkehrsunfall: Ein Fahrradfahrer stieß mit dem Außenspiegel eines Autos zusammen.

Ein 51-Jähriger ist am Sonntagmorgen mit seinem Volkswagen die Hainstraße in Gera entlang gefahren. Wie die Polizei mitteilte, musste er an einem Andreaskreuz halten.

Ein 46-jähriger Fahrradfahrer, der zur gleichen Zeit dort unterwegs war, stieß mit seinem Rad gegen den linken Außenspiegel des Fahrzeugs. Er kam zu Fall und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen wurde zur ärztlichen Behandlung gerufen. An dem Auto entstand geringer Sachschaden.

