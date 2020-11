Fahrradfahrer mit 2,3 Promille – Graffiti-Sprayer geschnappt – Moped gestohlen

Das meldet die Polizei für Gera und den Landkreis Greiz.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwoch, gegen 13.20 Uhr, rückten Rettungsdienst und Polizei zur Kreuzung der B2 / Abzweig Niederpöllnitz aus. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Auto einem 65-jährigen Radfahrer. Der 65-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und kam in ein Krankenhaus. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Serie von Graffiti-Schmierereien aufgeklärt

Einem Trio aus Gera konnten nun zahlreiche Graffiti-Schmierereien nachgewiesen werden. Den Angaben zufolge sind die zwei Männer im Alter von 29 und 38 Jahren und eine 25-jährige Frau für insgesamt 28 Schmierereien im Stadtgebiet verantwortlich.

Die drei Personen sind am 21. Juni von einem Zeugen beim Sprayen am Bahnhof Gera-Zwötzen beobachtet worden. Mit Unterstützung der Landespolizeiinspektion konnten die flüchtigen Täter dann geschnappt werden. Nun konnten ihnen, nach umfangreichen Ermittlungen, die Taten nachgewiesen werden, heißt es von der Polizei.

Zahlreiche Einbrüche in Keller

Am Mittwoch nahm die Geraer Polizei gleich mehrere Ermittlungen zu diversen Kellereinbrüchen in Mehrfamilienhäusern auf und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Den Angaben zufolge verschafften sich unbekannte Täter zwischen dem 19.10.2020 und dem 22.10.2020 Zutritt zum Kellerbereich eines Hauses in der Berliner Straße; im Zeitraum vom 02.11. bis 04.11.2020 drangen Einbrecher in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Wiesestraße ein und im Zeitraum vom 03.11. bi 04.11.2020 versuchten unbekannte Diebe, in die Keller zweier Mehrfamilienhäuser in der Alexanderstraße sowie der Flurstraße einzudringen.

In allen Fällen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts gestohlen. Dennoch entstand jeweils Sachschaden. Ob alle Kellereinbrüche im Zusammenhang stehen, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 zu melden.

Einsatz in der Jenaer Straße

Nachdem der Geraer Polizei eine Auseinandersetzung zwischen vier Personen mitgeteilt wurde, rückten mehrere Streifen in die Jenaer Straße/Zeulenrodaer Straße aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren weder Angreifer noch mögliche Geschädigte vor Ort, heißt es in der Mitteilung.

Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Weiterhin werden mögliche Geschädigte des körperlichen Angriffes gesucht. Hinweise bitte an die Polizei Gera, Telefonnummer: 0365 / 829-0

Mit 2,3 Promille auf dem Rad

Am Mittwoch, kurz vor 7 Uhr, haben Polizisten in der August-Bebel-Straße in Gera einen 42-jährigen Fahrradfahrer kontrolliert. Dabei stellten sie fest, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 2,3 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Rad wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Moped Gestohlen

Zwischen Dienstag und Mittwoch sind unbekannte Täter in ein Gehöft in Sorge-Settendorf eingedrungen. Laut Angaben der Polizei brachen sie dort mehrere Räume auf und entwendeten ein Moped der Marke Simson SR 2. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tatgeschehen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Tel.: 03661 6210.

