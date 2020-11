Fahrradfahrer verletzt - Fensterscheiben eingeworfen und eingebrochen

Unbekannte stahlen in einer Firma in Erfurt mehrere Schlüsselbunde. Foto: Patrick Pleul/Symbol

Fensterscheiben eingeworfen und eingebrochen

Unbekannte haben in der Zeit vom Montag zum Dienstag eine Fensterscheibe an einem leerstehenden Gebäude in der Dr. Schomburg-Straße in Gera eingeworfen. Im Anschluss zerstörten die Täter eine weitere Fensterscheibe im Erdgeschoss und verschafften sich so Zugang zum unbewohnten Objekt. Die Geraer Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0, bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

Fahrradfahrer verletzt

Dienstag gegen 13:20 Uhr fuhr ein 38-jähriger Ford Fahrer von Niederpöllnitz zur Bundesstraße 2. Hier missachtete er die Vorfahrt eines 65-jährigen Fahrradfahrers, der die Bundesstraße in Richtung Großebersdorf nutzte. Beide Fahrzeuge kollidierten. Durch den Unfall wurde der 65-Jährige verletzt, an den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

