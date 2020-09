Die Gästeführer der Stadt Gera und die Gera Information unternehmen am 26. September eine Fahrt entlang der Reußischen Fürstenstraße nach Greiz und Schleiz.

Laut Pressemitteilung wird in Greiz, der Residenzstadt Reuß älterer Linie, zunächst das Sommerpalais im Schlosspark mit der Ausstellung „Her Royal Highness – Princess Elizabeth“ besucht. Elizabeth wuchs Ende des 18. Jahrhunderts mit 14 Geschwistern in verschiedenen Schlössern auf, wo sie früh mit den Kunstsammlungen ihrer Vorfahren in Berührung kam und die Interessen ihrer Eltern für Architektur, Malerei und Gartenkunst aufnahm. Die umfangreiche und vielfältige Sammlung erhielt zu großen Teilen später Fürstin Caroline Reuß älterer Linie.

Die Tausende Blätter umfassende Graphiksammlung und auch einige Bücher werden seit 1922 von der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung verwahrt.

Anschließend geht es für die Gäste der Fahrt weiter nach Schleiz, das zum Fürstentum Reuß jüngerer Linie gehörte. Hier steht ein Besuch der Bergkirche auf dem Programm, die seit acht Jahrhunderten als Gotteshaus genutzt wird. Die frisch sanierte Fürstengruft enthält unter anderem die prächtigen Särge der Grafen und Fürsten Reuß.

Wer am 26. September mitfahren möchte, reserviert vorab einen Platz bei der Gera Information – wahlweise telefonisch unter 0365/8381111 oder per E-Mail an tourismus@gera.de. Treffpunkt für die Fahrt ist um 9 Uhr morgens der Bussteig „R“ in der Heinrichstraße. Dort endet die Tour auch am gleichen Tag um 17 Uhr.