Gera: 185-jährige Firmengeschichte gefeiert

Gera-Taubenprskeln. Familie Eymann aus Gera betreibt noch heute am Ort der Gründung ihren Handwerksbetrieb.

Auf 185 Jahre Firmengeschichte kann das Geraer Unternehmen Fahrzeugbau- und Reparaturbetrieb Eymann blicken, das neben dem Chef drei Mitarbeiter hat. Darüber informiert die Geraer Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Zu den Gratulanten am 1. Juli gehörten auch die Handwerkskammer für Ostthüringen, die Kfz-Innung Ostthüringen und die Stadtverwaltung Gera. Seit Gründung im Jahr 1836 ist das Unternehmen in Taubenpreskeln ansässig.

Der Familie sowie dem Team des Unternehmens wünschte mit einer Urkunde der Stadt Gera Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) viel Erfolg für die Zukunft. Dabei möge auch weiterhin die Schubkraft der Tradition und des weitergegebenen Wissens das Unternehmen stärken, wird er zitiert. Der heutige Inhaber Chris Eymann, Handwerksmeister für Karosserie- und Fahrzeugbau, übernahm den Betrieb 2015 vom Vater Arno Eymann, der weiterhin mitarbeitet.

Nach dem Geheimnis der Langlebigkeit befragt, sagt der 43-Jährige: „Wir haben immer den selben Standort, gute Mundpropaganda und gehen mit der Zeit und der Technik“.