Falsche Polizisten bestehlen in Gera Rentnerin

Gera. In Gera wurde eine 85-Jährige von zwei Männern bestohlen, die sich als Polizisten ausgaben.

In Gera haben zwei bisher Unbekannte eine Rentnerin bestohlen. Laut Polizei haben sich die beiden Männer im Alter von circa 50 Jahren und circa 180 cm Größe am Donnerstag unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung der 85-Jährigen in der Lobensteiner Straße verschafft.

Die beiden hätten sich als Polizisten ausgegeben und zeigten der Frau eine scheinbar polizeiähnliche Dienstmarke. Erst als die beiden Männer die Wohnung mit dem Hinweis, dass später Kollegen der Spurensicherung kommen, verlassen hatten, stellte die Rentnerin fest, dass ihr Schmuck und Bargeld fehlten.

