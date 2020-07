Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Familienkompass Gera: Orientierungshilfe für allle Lebenslagen

Welche Freizeitaktivitäten gibt es für Kinder in Gera? Wo kann man sich zu bestimmten Themen beraten lassen? Welche Möglichkeiten gibt es, sich sozial zu engagieren oder einfach neue Kontakte zu knüpfen? Diese und viele weitere Fragen soll das neue Internetportal „Familienkompass Thüringen“ beantworten.

Angebote für viele Lebenslagen sind dort zu finden. Neben Gera beteiligen sich auch weitere Thüringer Städte und Landkreise, um sich zu präsentieren. „Der Familienkompass ist ein Teil aus dem Maßnahmenpaket der Zertifizierung zur Familienfreundlichen Kommune und soll für die Bürger einen besseren Überblick schaffen, was Gera alles zu bieten hat“, erklärt Sozialdezernentin Sandra Wanzar (parteilos) in einer Pressemitteilung der Stadt: „Wir wollen eine möglichst breite Palette an Angeboten für die Geraer zur Verfügung stellen, deshalb sind wir auch darauf angewiesen, dass Vereine, Verbände, freie Träger usw. sich aktiv beteiligen und die Plattform nutzen.“

Bei regelmäßigen Treffen, wie zuletzt Mitte Juli in Gera, tauschen sich die Vertreter der Kommunen aus und versuchen gemeinsam, das Portal zu optimieren. „Noch sind wir in der Phase, Akteure zu akquirieren, weshalb die Angebote auf der Seite noch recht überschaubar sind. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir das Portal in den kommenden Wochen und Monaten mehr und mehr mit Leben füllen können“, so Susanne Pohl, Netzwerkkoordinatorin für Frühe Hilfen.

Das Projekt läuft federführend übers Amt für Gesundheit und Versorgung unter Mitarbeit des Jugendamtes. Finanziert wird der Familienkompass aus Mitteln des Landesprogramms für Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ). Wer sich ein Bild machen möchte, kann dies tun unter www.familienkompass.info.

Anregungen und Fragen können an die Stadt gerichtet werden über das Kontaktformular auf der Seite, unter Telefon 0365/838 34 71 oder per Email: fruehe.hilfen@gera.de