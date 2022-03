Faustschläge und Pfefferspray: Streit eskaliert - Tonnenweise gestohlen - Feuerwehreinsatz wegen Wasserdampf

Gera. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera.

Streit eskaliert

Gegen 18 Uhr eskalierte am Montag ein Streit auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Dornaer Straße in Gera. Ausgelöst durch ein Wortgefecht zwischen vier Personen kam es zu gegenseitigen Tätlichkeiten mit Faustschlägen sowie Pfefferspray. Bei dem Polizeieinsatzes konnten alle Beteiligten identifiziert werden. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Streitparteien getrennt. Der Einsatz des Pfeffersprays führte glücklicherweise nicht zu größeren Verletzungen.

Bis zu drei Tonnen Metalle gestohlen

Zwischen zwei und drei Tonnen verschiedener Metalle zählen zum Beutegut bislang unbekannter Diebe. Diese verschafften sich in der Nacht auf den 5. März unberechtigt Zutritt zum Gelände einer metallverarbeitenden Firma in der Leibnizstraße in Gera und stahlen aus dieser die Buntmetalle. Die Kripo Gera sucht Zeugen: Tel. 0365 / 8234-1465 bei

Wasserdampf löst Feuerwehreinsatz aus

Nachdem der Rettungsleitstelle ein vermeintlicher Brand bzw. das Auslösen eines Brandmelders in einer Wohnung in der Dornaer Straße gemeldet wurde, rückten Montagnachmittag kurz nach 14 Uhr Feuerwehr und Polizei aus. Vor Ort stellte sich schließlich heraus, dass eine Wasserleitung gebrochen war. Der aufsteigende Wasserdampf löste den Brandmelder schließlich aus. Zum Brandausbruch kam es nicht. Glücklicherweise entstand weder Personen- noch Sachschaden.