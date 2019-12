Mitglieder des FC Bayern Fanclubs Gera/Brahmetal besuchten ihren an der Nervenkrankheit ALS erkrankten Mitstreiter Andreas Schauder in Jena, um ihm ein signiertes Trikot zu übergeben.

FC-Bayern-Fanclub aus Gera ehrt ALS-kranken Mitstreiter

Einen emotionalen vorweihnachtlichen Besuch, natürlich mit Geschenk, statteten Mitglieder des FC Bayern Fanclubs Gera/Brahmetal am Sonnabend ihrem jahrelangen Mitstreiter Andreas Schauder ab. Er ist an der nicht heilbaren Nervenkrankheit ALS erkrankt und kann und könne nicht mehr am Vereinsleben und nur noch schwer an Spielen seines geliebten Bundesliga-Fußballvereins teilhaben, wie Martin Kuhn vom Fanclub berichtet.

Im Hospiz in Jena wurde Andreas Schauder ein Trikot des FC Bayern München mit den Unterschriften der Fanclub-Mitglieder und der Rückennummer 12 übergeben. „Diese steht für den 12. Mann auf dem Rasen, den Fußballfan“, schreibt Kuhn. Außerdem wurde Andreas Schauder zum Ehrenmitglied des etwa 50 Mitglieder starken, 2006 gegründeten offiziellen Fanclubs ernannt.

Er habe sich sehr über den Besuch gefreut, sagt Vorstandsmitglied Martin Kuhn: „Der Großteil aller Fanclub-Mitglieder kennt Andreas noch bestens aus den Zeiten, als er ohne Einschränkungen an Ausfahrten oder gemeinsamen Fußballschauen teilnehmen konnte und keiner hätte jemals daran gedacht, dass ihm einmal ein solches Schicksal widerfahren würde.“ Leider habe man bei dem Besuch erfahren müssen, dass es für ihn und seine Familie auch angesichts der weit fortgeschrittenen Erkrankung immer schwerer wird, Pflegekräfte zu finden, weshalb er von der ambulanten Pflege in die stationäre Pflege habe wechseln müssen, erklärt Kuhn. Gleichwohl sei man beeindruckt von der palliativmedizinischen Einrichtung gewesen und plane eine Spendensammlung zu deren Gunsten im Fanclub, sagt er. Man danke den Schwestern für ihren Einsatz.