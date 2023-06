Fehlalarm aus der Hosentasche: Zeitintensives Problem für Geraer Leitstelle

Gera. Bis Mitte 2023 hat es in Gera so viele Fehlalarme gegeben wie im ganzen Jahr 2022. Ein Grund ist ein Software-Update auf bestimmten Handys.

Im Englischen gibt es den nicht ganz ernst gemeinten Begriff des „Butt Dialing“. Wörtlich bedeutete das soviel wie „Mit dem Hintern wählen“ und bezeichnet versehentliche Anrufe mit dem Handy in der Tasche.

Dieses versehentliche Wählen sorgt in der Geraer Rettungsleitstelle allerdings seit mehreren Wochen für Probleme. Wie die Geraer Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung erklärt, gingen zuletzt bei gleicher Einsatzlage etwa 50 Prozent mehr Fehlanrufe bei den Notrufnummern 110 und 112 im Geraer Stadtgebiet ein als üblich. „Über 11.000 solcher Anrufe liefen bis Mitte des Jahres in der Zentralen Leitstelle ein, so viel wie im gesamten Jahr 2022“, erklärt die Stadt. Bei einem durchschnittlichen Aufwand von etwa zwei Minuten pro Fehlanruf seien diese Vorkommnisse ein zeitintensives Problem.

„Die Anruferinnen und Anrufer können in den allermeisten Fällen gar nichts dafür und merken den versehentlich ausgelösten Notruf oftmals nicht einmal“, erklärt Thilo Schütz, Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz der Stadt Gera. Als eine Ursache konnte ein Update auf das Betriebssystem Android 13 ausgemacht werden, heißt es von der Stadt. Dieses bringe eine Neugestaltung der Benutzeroberfläche mit sich, die es Nutzern erleichtern soll, einen Notruf abzusetzen. Eine gut gemeinte Funktion, so Schütz, die aber eben auch versehentlich Anrufe beim Tragen des mobilen Endgerätes in der Hosentasche begünstige.

Schon ein leichter Stoß oder eine schwache Erschütterung könne einen ungewollten „Hosentaschennotruf“ verursachen. Betroffen sind demnach besonders Handys von den Herstellern Samsung und Google. Eine Problemlösung soll durch neue Updates erreicht werden. Mobile Endgeräte mit Android-Betriebssystem sollten aus diesem Grund immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden.

Sobald Betroffene einen versehentlich ausgelösten Notruf bemerken, sollten sie unbedingt in der Leitung bleiben und nicht auflegen, heißt es in der Geraer Mitteilung. Meldet sich eine Disponentin oder ein Disponent, schildert der Anrufer oder die Anruferin kurz und knapp, dass die Nummer unabsichtlich gewählt wurde. So weiß die Leitstelle, dass kein tatsächlicher Notfall vorliegt. Sollte das Telefonat abgebrochen werden, wird in jedem Fall ein Rückruf durch die Leitstelle erfolgen. Dieser sollte auf jeden Fall entgegengenommen werden. „Ausschließlich der beabsichtigte Missbrauch von Notrufen in Deutschland ist strafbar“, wird betont.

Zuletzt gab es auch aus andere Regionen Berichte über das Problem, etwa aus Berlin oder dem Kreis Recklinghausen.