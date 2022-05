Feierliches Gelöbnis diesmal nicht in der Geraer Kaserne

Gera. Rekrutinnen und Rekruten des Panzerpionierbataillons 701 haben an dem Feierlichen Gelöbnis im Küchengarten teilgenommen.

97 Rekrutinnen und Rekruten des Panzerpionierbataillons 701 haben am Mittwochabend an einem Feierlichen Gelöbnis im Küchengarten teilgenommen. Insgesamt haben 60 freiwillig Wehrdienstleistende ihren Eid abgelegt. Die anderen 37 sind Soldaten auf Zeit, die bereits ihren Schwur zur Verteidigung des Vaterlandes geleistet haben. Staatskanzleichef Immanuel Hoff (Linke) Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos), Landtagsvizepräsident Dirk Bergner (FDP) haben neben dem Bataillonskommandeur, Daniel Spieß, ein Grußwort an die neuen Bundeswehrangehörigen gerichtet. Schon am Nachmittag präsentierten sich die Bundeswehr, die Polizei und das Deutsche Rote Kreuz mit einem großen Technikaufgebot auf dem Hofwiesenparkplatz.