In der Sonderausstellung „Geld für Gera“ im Stadtmuseum können im Rahmen der Kinderführung Münze geprägt werden.

Ferien in Gera: Von „Starke Mädchen“ bis Münzenprägen

Gera. Buntes Programm für die zweite Herbstferienwoche in Gera

Die zweite Herbstferienwoche steht bevor. Und auch für diese halten die Einrichtungen der Stadt Gera sowie die Jugendclubs ein umfangreiches Programm parat, bei dem für jedes Alter etwas dabei ist.

Museen

Das Stadtmuseum gibt Kindern die Möglichkeit, die Sonderausstellung „Geld für Gera“ bei einer Kinderführung zu erleben. Im Anschluss kann eine Münze geprägt werden. Termin 10. Oktober, 14 Uhr.

Im Museum für Naturkunde können Kinder und Jugendliche so einiges über die verschiedenen Fresswerkzeuge im Tierreich erfahren, aber auch über Mineralien und Fossilien. Mindestalter sechs Jahre, Anmeldung erforderlich, 30 Minuten vor Beginn da sein.

Termine: 10. Oktober, 14 Uhr; 11. Oktober, 13 Uhr; 12./13. Oktober, 14 Uhr.

Eine Taschenlampenführung durch die historischen Geraer Höhler gibt es am 11. Oktober, 14 Uhr. Eine Taschenlampe ist mitzubringen.

In der Kunstsammlung Gera im Otto-Dix-Haus heißt es am 11./12. Oktober, jeweils 14 Uhr, „Bei Dix auf dem Sofa“, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bibliothek

In der Stadt- und Regionalbibliothek kann am Donnerstag, 12. Oktober wieder gezockt werden. Zwischen 15 und 17 Uhr lädt die Bibliothek zum Gaming-Nachmittag. Eine Anmeldung ist erforderlich, Mindestalter sieben Jahre.

Jugendclubs

Das KJZ Bumerang wartet in der zweiten Ferienwoche mit dem Projekt „Starke Mädchen“ auf. 15 Mädchen im Alter von acht bis 14 Jahren können an diesem Projekt teilnehmen. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0365 / 20 42 74 37 oder per E-Mail unter bumerang@kindervereinigung-gera.de möglich. Das tägliche Programm von 10 bis 17 Uhr beinhaltet einen Selbstverteidigungskurs, einen Tanz- und Bewegungskurs, einen Ausflug ins Planetarium nach Jena, einen Koch- und Backtag sowie einen „Mädchenzeit“-Tag und eine Abschlussrunde.

Montag, 9. Oktober

9 Uhr: Kochen in der Eventküche im Jugendclub CM, Anmeldung erforderlich

10 Uhr: Nerfturnier und Lasertag und 15 Uhr Ausflug zum Schwarzlichtminigolf (kostenfrei), Jugendhaus Shalom, Anmeldung für beides erforderlich

Dienstag, 10. Oktober

10 Uhr, Projektgruppe Lecker-Schmecker, Jugendclub CM, Anmeldung erforderlich;

15 Uhr: Gestaltung des „Chillraum“, 15.30 Uhr: Tischtennisturnier und 17.30 Uhr Testen der neuen Fitnessgeräte, alles im Jugendhaus Shalom

Mittwoch, 11. Oktober

10 Uhr, Siebdruck in der Kunstschule, Jugendclub CM, Anmeldung erforderlich;

14 bis 17 Uhr: „Minecraftprojekt“ – Vorbereiten von Hard- und Software zum Spielen von Minecraft, Jugendtreff C-One, Keine Anmeldung erforderlich, kostenfrei;

15.30 Uhr Graffiti sprühen, 17.30 Uhr Veganes Kochen im Jugendhaus Shalom,

Donnerstag, 12. Oktober

14 bis 17 Uhr „Minecraftprojekt“, Jugendtreff C-One;

15 Uhr Gestaltung des „Chillraum“ und 15.30 Uhr Basketballturnier im Jugendhaus Shalom.

Alle Infos auch unter www.gera.de/ferien.